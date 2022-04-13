Rekorlar kitabına girecek dava! 126 yıldır sonuçlanmıyor

HERŞEY KÖY AĞASININ VEFATI İLE BAŞLADI

İddiaya göre, Osmanlı döneminde köy ağası Ali Fendi Ağa'nın vefatı ile mirasçılar arasında anlaşmazlık oluştu. Üçe bölünen arazi, Hüseyin Ağa'nın oğlu Ahmet, Ali Fendi ve Ali Biro tarafından tapu edilerek Ali Fendi ve Ali Biro ise yarımşar hisselerini Ensarizade Şeyh İbrahim ve Hamdan Ağa'ya sattı. Taksimatın, tapuların ve satışların geçersiz olduğu iddiası ile birbirilerine karşı açılan davalar ise bugünlere kadar sürdü.

126 yıldır süren bu ihtilaf kapsamında Cumhuriyet tarihinde kayıtlara geçen verilere göre, 1941 yılında arazinin tümü hakkında İsmail Bulut tarafından Keleş'ler aleyhine açılmış olan men'i müdahale davasıdır. Bundan sonra, 1949'da Daşlı Hamdan Ağa'nın oğlu Kamil yine Keleş'lere karşı 1949/204 Esas sayılı ecrimisil davası açmış, İsmail Bulut da davacı yanında bu davaya katılmıştır.