CHP’li Karaburun Belediyesi milletin parasını böyle çarçur etmiş! Akraba kıyağı denetim komisyonu raporunda

MAKAM ŞOFÖRÜNE 2 ÇİFT AYAKKABI

Bir diğer tespit ise Girgin Erdoğan'ın makam şoförüne yaptığı harcama olarak dikkat çekti. CHP'li İlkay Girgin Erdoğan'ın 2021 yılında henüz ortada pahalılık, döviz kurlarındaki artış yokken belediye kasasından makam şoförüne tanesi 1132 liradan iki çift ayakkabı aldığı ortaya çıktı. Denetim komisyonu raporunun görüşüldüğü meclis toplantısında konuya ilişkin açıklama yapan AK Partili Meclis Üyesi Yasemin Aytaç, Erdoğan'a "Pandemi nedeniyle yaşanan ekonomik krizden bahsediyorsunuz ama makam şoförünüze belediye kasasından tanesi 1132 liradan iki çift ayakkabı alıyorsunuz. Ben şahsen bir çift ayakkabıya 1132 lira veremem. Üstelik bu ayakkabılar bir değil 2 çift alınmış ve kıyafet parası olarak ödenmiş. Ben halkın oyları ile seçilmiş bir meclis üyesi olarak Karaburunlu vatandaşlarıma karşı her şeyden önce vicdanen sorumluyum. Yaşananları burada dile getirmeyi bir borç olarak görüyorum." dedi.