12 Nisan 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri İzmir’de miras tartışmasında kan aktı!

İzmir’de miras tartışmasında kan aktı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.04.2022
ABONE OL
İzmir’de miras tartışmasında kan aktı!

Son dakika haberine göre: İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, miras nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışmada erkek kardeşi tarafından silahla vurulan kadın ağır yaralandı. Yaralı kadın hastanede tedavi altına alırken, kaçan şüpheli ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA