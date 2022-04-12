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Iğdır’da silahlı saldırı: 2 ölü

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 12.04.2022 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022
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Iğdır’da silahlı saldırı: 2 ölü

Iğdır’da motosikletle seyir halindeki Kemal Aras ve arkadaşı Yaşar Karadağ, uğradıkları silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Iğdır merkeze bağlı Halfeli beldesi kırsalında motosikletle seyir halindeki Kemal Aras ve arkadaşı Yaşar Karadağ, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Vurulan gençlerden Aras, kardeşini arayarak saldırıya uğradıklarını yaralandıklarını söyledi.

Olay yerine gelen ve Karadağ ve Aras'ı hareketsiz halde bulan akrabaları, jandarma ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Aras ve Karadağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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