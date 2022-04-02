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Burak Yörük trafikte dehşet saçtı! İETT şoförüne saldırıp yumrukladı

Sosyal medya fenomeni olarak adını duyuran Burak Yörük, 'Biz Boşanıyoruz' dizisiyle oyunculuğa adım atmıştı. Genç oyuncu trafikte ortalığı birbirine kattı. Dün otomobili ile seyir halindeyken bilinmeyen bir sebeple İETT şoförü ile tartıştı. Sinirlerine hakim olamayan oyuncu, şoförü ve otobüsü yumrukladı. Burak Yörük'ün dehşet saçtığı o anlar yolcular tarafından böyle görüntülendi.

Giriş Tarihi: 02.04.2022 10:38 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 11:04
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Burak Yörük trafikte dehşet saçtı! İETT şoförüne saldırıp yumrukladı

2004 yılında rol aldığı 'Biz Boşanıyoruz' dizisi ile oyunculuğa başlayan Burak Yörük, trafikte yaşadığı olay ile gündemde.

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Burak Yörük trafikte dehşet saçtı! İETT şoförüne saldırıp yumrukladı

Burak Yörük dün otomobili ile seyir halindeyken bilinmeyen bir sebeple İETT şoförü ile tartıştı.

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Burak Yörük trafikte dehşet saçtı! İETT şoförüne saldırıp yumrukladı

Hızını alamayan Oyuncu ardından şoförüne yumrukla saldırdı. Olay yerine gelen polisler genç oyuncuyu sakinleştirmekte zorlandı.

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Burak Yörük trafikte dehşet saçtı! İETT şoförüne saldırıp yumrukladı

Burak Yörük ile Otobüs Şoförü arasındaki arbede bir yolcu tarafından görüntülendi.

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Burak Yörük trafikte dehşet saçtı! İETT şoförüne saldırıp yumrukladı

Saldırıya uğrayan otobüs şoförü şikayetçi olduğunu söyledi.