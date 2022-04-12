Son dakika: Zekeriya Beyaz neden öldü? Zekeriya Beyaz kimdir, kaç yaşındaydı ve nereli?

Bu süre içerisinde İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisansına başladı ve 1985 yılında "İslam Hukuku Ve Türk Medeni Hukukuna Göre Aile Evlenme" isimli tezi ile yüksek lisanstan mezun oldu.

Yine 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "İslam Hukukuna Ve Türk Medeni Hukukuna Göre Aile Hayatı" isimli doktora tezi ile doktorasını tamamladı.