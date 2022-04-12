Son dakika: Zekeriya Beyaz neden öldü? Zekeriya Beyaz kimdir, kaç yaşındaydı ve nereli?
Son dakika... Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti. Esprili hali ve mizah anlayışı ile bir dönem televizyon ekranlarına damga vuran profesör Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti. Zekeriya Beyaz'ın ölüm haberinin ardından hayat hikayesi araştırılmaya başlandı. Peki, Zekeriya Beyaz neden öldü? Zekeriya Beyaz kimdir, kaç yaşındaydı ve nereli? İşte Zekeriya Beyaz hakkında merak edilenler...
Son dakika... Zekeriya Beyaz neden öldü? Bir döneme damga vuran profesör Zekeriya Beyaz hayatını kaybetti. Ünlü profesörün ölüm haberinin ardından hayat hikayesi gündeme geldi. Peki, Zekeriya Beyaz neden öldü? Zekeriya Beyaz kimdir, kaç yaşındaydı ve nereli? İşte haberin detayları...
ZEKERİYA BEYAZ NEDEN ÖLDÜ?
Bir süredir yoğum bakımda tedavi gören Zekeriya Beyaz 12 Nisan 2022 tarihinde hayatını kaybetti. Zekeriya Beyaz'ın cenazesi 13 Nisan Çarşamba günü kaldırılacak.
1963 yılında Nizip Ulu Camii'nde imam olarak göreve başladı. Bu görevi Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı İmam-Hatip, Vaiz ve Müftülük görevleri olarak 14 yıl sürdürdü.
1977 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki görevinden istifa ederek uzun yıllar serbest yazarlık ve bazı gazetelerde köşe yazarlığı yaptı.
Bu süre içerisinde İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde yüksek lisansına başladı ve 1985 yılında "İslam Hukuku Ve Türk Medeni Hukukuna Göre Aile Evlenme" isimli tezi ile yüksek lisanstan mezun oldu.
Yine 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde "İslam Hukukuna Ve Türk Medeni Hukukuna Göre Aile Hayatı" isimli doktora tezi ile doktorasını tamamladı.
Zekeriya Beyaz, doktorasını tamamladıktan sonra ikinci defa devlet memurluğuna İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde okutman olarak başlamıştır.
1991 yılında sosyoloji alanında doçent unvanını aldı. Daha sonra Profesör unvanı alan Beyaz, 1999 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Profesörlüğü kadrosuna ataması yapıldı. Buradan bir yıl sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı görevine ataması yapılmış ve bu görevi 2003 yılına kadar sürdürmüştür.
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- Son dakika: Zekeriya Beyaz neden öldü? Zekeriya Beyaz kimdir, kaç yaşındaydı ve nereli?
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