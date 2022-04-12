İstanbul’da yarı çıplak bulunan Rus turist: Biri bana tecavüz etti

YARI ÇIPLAK HALDEYDİ...

Ancak kıyafetleri çıkmış yarı çıplak haldeydi. Yerde yatan kadının yanında çantası da duruyordu. Polis ekipleri kadını alıp sağlık kontrolü içi hastaneye götürdü. Burada yapılan kontrolün ardından da ifadesi için karakola götürüldü.