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İstanbul'da yarı çıplak bulunan Rus turist: Biri bana tecavüz etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.04.2022
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İstanbul’da yarı çıplak bulunan Rus turist: Biri bana tecavüz etti

İstanbul'da yerde yarı çıplak yatan kadını gören vatandaşlar, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, 21 yaşındaki Rus turisti ifadesini almak üzere karakola götürdü. Turist kadın emniyette tecavüze uğradığını öne sürdü. Polis konuyla ilgili çalışma başlattı.

İstanbul Fatih'te vatandaşların yerde yatan yarı çıplak kadın ihbarına giden polis ekipleri 21 yaşındaki Rus turisti ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Turist kadın emniyette tecavüze uğradığını öne sürdü. Polis konuyla ilgili çalışma başlattı.

RUS TURİST TECAVÜZE UĞRADIĞINI İDDİA ETTİ

Hemen durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler kadında her hangi bir yara bere izine rastlamadı.

YARI ÇIPLAK HALDEYDİ...

Ancak kıyafetleri çıkmış yarı çıplak haldeydi. Yerde yatan kadının yanında çantası da duruyordu. Polis ekipleri kadını alıp sağlık kontrolü içi hastaneye götürdü. Burada yapılan kontrolün ardından da ifadesi için karakola götürüldü.

Karakolda isminin Kristina S. olduğunu Rus vatandaşı olduğunu ve İstanbul'a turist amaçlı geldiğini söyledi.

BANA SALDIRARAK TECAVÜZ ETTİ

21 yaşındaki Kristina S., emniyette verdiği ifadede, "Tanımadığım bir adam bana saldırarak tecavüz etti." dedi.

Polis ekipleri, bu ifadenin ardından hemen bölgedeki tüm kamera görüntülerini topladı.

Saldırganın kimliğinin deşifre edilerek yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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