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SON DAKİKA Malatya’da 3,8’lik deprem | 2022 son depremler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.04.2022 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022
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SON DAKİKA Malatya’da 3,8’lik deprem | 2022 son depremler

Son dakika... AFAD verilerine göre Malatya’da saat 18:49’da 3,8’lik bir deprem meydana geldi.

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