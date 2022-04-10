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Son dakika: Bozcaada feribot hattında bazı seferler iptal

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.04.2022
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Son dakika: Bozcaada feribot hattında bazı seferler iptal

Son dakika haberleri | Çanakkale'de, Geyikli ile Bozcaada arasında yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri fırtına nedeniyle iptal edildi.

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