Son dakika! Malatya’da 5.2’lik deprem! AFAD ve Valilikten ilk açıklamalar... Bölgede can ve mal kaybı yaşanmadı

DEPREM 24 OCAK'TAKİNE GÖRE DAHA AZ HİSSEDİLDİ

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan A Haber'de katıldığı canlı yayında yaşanan depreme ilişkin "Depremi biz Malatya'da merkezde hissettik. Depremin 24 Ocak'taki depreme göre daha az olduğunu hissettik." ifadelerini kullandı. Gürkan, depremde herhangi bir can ve mal kaybı ile ilgili olumsuz bir haberin gelmediğini duyurdu.

Gürkan ayrıca "24 Ocak depreminin yaralarının sarılmış olması, bugün vuku bulan depremin etkisini azaltmıştır." dedi.