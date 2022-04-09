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Son dakika! Malatya'da 5.2'lik deprem! AFAD ve Valilikten ilk açıklamalar... Bölgede can ve mal kaybı yaşanmadı

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Giriş Tarihi: 09.04.2022 Güncelleme Tarihi: 09.04.2022
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Son dakika! Malatya’da 5.2’lik deprem! AFAD ve Valilikten ilk açıklamalar... Bölgede can ve mal kaybı yaşanmadı

Son dakika haberleri…Malatya'nın Pötürge ilçesinde saat 17.02’de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından bölgedeki son duruma ilişkin açıklamalar yapıldı. Malatya Valisi Aydın Baru sahadaki araştırmaların sürdüğünü belirtirken, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise "Depremin 24 Ocak'taki depreme göre daha az olduğunu hissettik." dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin olumsuz bir ihbarın alınmadığını ve saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

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OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Malatya. Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kandilli Rasathanesi ise yerin 5 kilometre altında gerçekleşen sarsıntının merkez üssünün Pütürge olduğunu açıkladı.

Depremin, 6,72 kilometre derinlikte gerçekleştiği ve çevre illerden de hissedildiği belirtildi.

VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA

Malatya Valisi Aydın Baruş, şu an için olumsuz bir durum olmadığını söyledi. Baruş, 'Sahada araştırmalarımıza devam ediyoruz. Çok şükür şu an için bir can kaybı almadık. Sadece bir mahallemizde evde hasar oluştuğu bilgisi geldi. İl merkezinde de hissedildi.' dedi.

DEPREM 24 OCAK'TAKİNE GÖRE DAHA AZ HİSSEDİLDİ

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan A Haber'de katıldığı canlı yayında yaşanan depreme ilişkin "Depremi biz Malatya'da merkezde hissettik. Depremin 24 Ocak'taki depreme göre daha az olduğunu hissettik." ifadelerini kullandı. Gürkan, depremde herhangi bir can ve mal kaybı ile ilgili olumsuz bir haberin gelmediğini duyurdu.

Gürkan ayrıca "24 Ocak depreminin yaralarının sarılmış olması, bugün vuku bulan depremin etkisini azaltmıştır." dedi.

BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Bakan Kurum, "Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğünde deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi incelemelerini yapmak üzere bölgeye sevk ettik. Süreci yakından takip ediyoruz. Malatya'mıza ve ülkemize geçmiş olsun" dedi.

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MALATYA'DA SESSİZLİK HAKİM

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan depremin ardından bölgede herhangi bir hasar bulunmuyor.

Malatya’da 5.2’lik deprem meydana geldi! MALATYA'DA 5.2'LİK DEPREM MEYDANA GELDİ!

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