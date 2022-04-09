Malatya Pütürge’de 5.2’lik deprem! Prof. Dr. Süleyman Pampal’dan A Haber’de açıkladı: Bu fay büyük yıkım getirebilir

Karlıova, Bingöl kesimi 65 km, Palu, Hazar 50 km, Hazar, Sincik 85 km Gölbaşı, Türkoğlu 90 kilometre. Bunlar fayın boyuna göre zaman zaman kırılır ve çok yıkıcı depremlere sebep olur.

Bu depremleri Palu, Sivrice, Pötürge depreminden sonra o parçanın daha küçük bir kısmının kırılması olarak değerlendirmemiz gerekir.