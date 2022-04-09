Malatya Pütürge'de 5.2'lik deprem! Prof. Dr. Süleyman Pampal'dan A Haber'de açıkladı: Bu fay büyük yıkım getirebilir
Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 17.02'de 5.2'lik deprem meydana geldi. Depreme ilişkin Valilik ve Belediye'den yapılan tarafından yapılan açıklamada can ve mal kaybı noktasında ve yapıların zarar görmesi noktasında olumsuz bir haber olmadığı belirtildi. A Haber'e konuk olan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
AFAD'DAN AÇIKLAMA: OLUMSUZ BİR İHBAR YOK
AFAD'dan yapılan açıklamada, "Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." denildi.
DEPREM UZMANI PROF. DR. SÜLEYMAN PAMPAL:
A Haber canlı yayınına konuk olan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal depreme ilişkin açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
"HASAR YAPICI BİR DEPREM DEĞİL"
Deprem hasar yapıcı bir deprem değil. Kırsal kesimlerde kerpiç, taş köy tipi yapılarda ancak hasar beklenir. Normalde hasar beklenmeyen bir deprem olduğu için hasar ortaya çıkmadı.
"ÇOK YIKICI DEPREMLERE SEBEP OLUR"
Bu fay Kızıldeniz'den gelir, Hatay'dan Türkiye'ye girer. Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Elazığ, Bingöl, Karlıova Erzincan'a kadar uzanır. Burada da parça parça kırılmaktadır.
Karlıova, Bingöl kesimi 65 km, Palu, Hazar 50 km, Hazar, Sincik 85 km Gölbaşı, Türkoğlu 90 kilometre. Bunlar fayın boyuna göre zaman zaman kırılır ve çok yıkıcı depremlere sebep olur.
Bu depremleri Palu, Sivrice, Pötürge depreminden sonra o parçanın daha küçük bir kısmının kırılması olarak değerlendirmemiz gerekir.
BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin Twitter'daki hesabından açıklama yaptı. Bakan Kurum, "Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğünde deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İl Müdürlüğü ekiplerimizi incelemelerini yapmak üzere bölgeye sevk ettik. Süreci yakından takip ediyoruz. Malatya'mıza ve ülkemize geçmiş olsun" dedi.
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