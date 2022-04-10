10 Nisan 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Düzce Valiliğinden "kar suyu ve sel" uyarısı

Son dakika: Düzce Valiliğinden "kar suyu ve sel" uyarısı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.04.2022
ABONE OL
Son dakika: Düzce Valiliğinden kar suyu ve sel uyarısı

SON DAKİKA! Düzce Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, eriyen kar sularının sel ve taşkınlara sebebiyet verebileceği belirtilerek, vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA