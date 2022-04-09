Son dakika: Yolcuya taksimetre şoku: Açılış ücretini 400 liradan başlattı





"ŞARTLAR BUNU GEREKTİRİYOR, TAKSİMETRE BÖYLE"



Yaşanan olayda mağdur olduğunu iddia eden taksi yolcusu Ahmet Durmaz, "Gece saatleriydi. Taksiye bindim. Yaklaşık 10 kilometrelik bir mesafeye gidecektim. Hiçbir problem yoktu. Ta ki taksimetreyi görene kadar. Taksi şoförü açılış ücretini olarak 400 lirayla başlatmış. Cep telefonumla taksimetreyi kayda aldım. Sürücü kayda aldığımı fark edince 'ne yapıyorsun' diye çıkışmaya başladı. Taksimetrenin yanlış olduğunu söyledim. Bana cevap olarak 'şartlar bunu gerektiriyor, taksimetre artık böyle' diyerek cevap verdi. Ben araçtan inmek isteyince de bağırmaya başladı. Bir süre daha tartıştıktan sonra aracı sağa çekti. İndim ve 435 lira paramı aldı. Taksimetre 7 lira birden atıyordu. Cebimdeki tüm parayı neredeyse aldı. Şimdi konuyla ilgili suç duyurusunda bulunacağım" diye konuştu.

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