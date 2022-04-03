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Yolcu almayan taksileri böyle görüntüledi: Sadece turistler için mi çalışıyorsunuz?

İstanbul Fatih'te bir vatandaş, boş olmasına rağmen kendisini almayan taksileri görüntüledi. Müşteri olarak binmek istediği boş taksileri cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaş, ''Niye almıyorsunuz beni? Sadece turistler için çalışıyor bu taksiler'' dedi. Taksicilerden bazıları görüntü alınmasını engellemeye çalıştı.

Giriş Tarihi: 03.04.2022 13:40 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022 13:47
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Yolcu almayan taksileri böyle görüntüledi: Sadece turistler için mi çalışıyorsunuz?

Olay, dün öğle saatlerinde Fatih Beyazıt'ta meydana geldi.

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Yolcu almayan taksileri böyle görüntüledi: Sadece turistler için mi çalışıyorsunuz?

Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde taksicilerin beklediği alana gelen bir vatandaş, boş taksiye binip yolculuk yapmak istedi.

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Yolcu almayan taksileri böyle görüntüledi: Sadece turistler için mi çalışıyorsunuz?

Ancak taksiler içerisinde kimse olmamasına rağmen müsait olmadıklarını söyledi.

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Yolcu almayan taksileri böyle görüntüledi: Sadece turistler için mi çalışıyorsunuz?

Birden fazla kişinin bu şekilde cevap vermesi üzerine vatandaş, cep telefonuyla boş taksicileri tek tek görüntüledi.

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Yolcu almayan taksileri böyle görüntüledi: Sadece turistler için mi çalışıyorsunuz?

TURİST ALAN BOŞ TAKSİLERİ GÖRÜNTÜLEYİNCE SALDIRIYA UĞRADI
Sadece turist aldığı iddia edilen taksiciler, kendilerini görüntüleyen vatandaşa bir de fiziki olarak saldırıda bulundu.