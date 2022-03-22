Fatih’te ‘insanlık ölmüş’ dedirten olay! Yaşlı kadın taksiye binmek için yalvardı
İstanbul’un Fatih ilçesinde hastaneden çıkan yaşlı kadın kendisini almayan taksicilere, “Taksi ne olur beni al” sözleriyle yalvardı. Kısa mesafe olduğu için taksi şoförlerinin araca almadığı yaşlı kadının zor anlarını bir otobüs sürücüsü cep telefonu kamerasına kaydetti.
Olay, İstanbul'un Fatih ilçesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nin acil kapısında geçen saat 14.00 sularında yaşandı.
YAŞLI KADINI ALMADAN GİTTİLER!
İddialara göre, hastaneden çıkan yaşlı bir kadın taksiye binip evine gitmek istedi. Yaşlı kadın el kaldırsa da taksiciler durmayarak yoluna devam etti. Bir süre bekledikten sonra bir taksi durdurabildi.
MESAFEYİ DUYUNCA BİNDİRMEDİLER
Yaşlı kadına nereye gideceğini soran taksici mesafeyi beğenmeyerek yoluna devam etti.
Yanından geçen ve kendisini almayan taksicilere yalvaran yaşlı kadının zor anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
"BU AYIP BİZE YETER"
Yaşlı kadının taksiye binme mücadelesini kaydeden otobüs sürücüsü bir yandan olayı anlattı. Otobüs sürücüsü, "Bugün 21 Mart Pazartesi. Cerrahpaşa Hastanesi'nin yan kapısında, acildeyiz. Bu teyzemiz taksicilere yalvarıyor. 'Allah rızası için, ayakta duramıyorum. Beni evime bırakın' diyor. Taksici duruyor. Gideceği adresi soruyor. Yakın mesafe olduğu için almıyor. Yolcuya gittiğini düşünsek niye durup soruyor. Bu teyze burada 5 tane taksi çevirdi. Bu ayıp bize yeter. Güzel para kazanacağız diye insanların mağdur etmenin anlamı yok. Ben de bu işi yapıyorum" dedi.
"BELEDİYE ARABASI OLMASA KENDİM ALIP GÖTÜRECEĞİM"
Cep telefonu kamerasıyla yaşlı kadını almayan taksileri gösteren otobüs sürücüsü, "Ne olur alsan beni diyor. Bunlar da almadı. Bir tanesi durdu. Adres soracak. Kısa mesafe olduğu için almayacak. Almadı, devam ediyor. Ayıp. Yalvarıyor. 'Ne olur eve bırakın' diyor. Kadın da ısrar ediyor. Demin yolcuyu indirdi. Yine almadı. Belki o kadın kemoterapiye girdi. Belki kanser hastası. Belki ışına girdi. Şu araba belediye arabası olmasa kendim alıp götüreceğim. Yazıklar olsun" diye konuştu.
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