Güvenlik güçleri göz açtırmadı! Ekipler tek tek yakaladı
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; “Yasadışı Bahis, Kumar ve Tombala” suçlarına yönelik ülke genelinde 10.126 ekip, 33.994 personelin katılımıyla “Yasadışı Bahis” ve “Kumar ve Tombala” uygulamaları yapılmıştır.
*Yasadışı Bahis uygulamasında;*
-13 yasadışı bahis oynatılan işyerinde,
-60 oynatan şahıs hakkında 7258 Sayılı Kanun kapsamında adli işlem,
-98 şahıs hakkında yasadışı bahis oynamaktan idari işlem yapılarak para cezası uygulanmıştır. 24 şahıs gözaltına alınmış, 361 aranan şahıs yakalanmıştır.
*Kumar ve Tombala uygulamasında;*
-17.269 işyeri ve 2.051 dernekte,
-48 şahıs gözaltına alınmış,
-341 aranan şahıs yakalanmış,
-120 şahıs hakkında adli işlem yapılmış,
-558 şahıs hakkında idari işlem yapılarak para cezası
uygulanmıştır.
-131 umuma açık işyeri ve derneğe idari işlem yapılmıştır.
Yapılan uygulamalarda;
8 adet bilgisayar, 1 adet yazıcı, 26.935 TL para, 8 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 96 adet mermi, 3 adet kurusıkı tabanca, 14 adet oyun makinesi, 13 adet tombala makinesi ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 2.050 adet kaçak sigara, kumar oynatmak amaçlı dövüştürülen 2 adet horoz ve çok sayıda yasadışı bahis oyun kuponu ile kumar oynanması için materyaller ele geçirilmiştir.
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