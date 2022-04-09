Güvenlik güçleri göz açtırmadı! Ekipler tek tek yakaladı

Yapılan uygulamalarda;

8 adet bilgisayar, 1 adet yazıcı, 26.935 TL para, 8 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 96 adet mermi, 3 adet kurusıkı tabanca, 14 adet oyun makinesi, 13 adet tombala makinesi ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 2.050 adet kaçak sigara, kumar oynatmak amaçlı dövüştürülen 2 adet horoz ve çok sayıda yasadışı bahis oyun kuponu ile kumar oynanması için materyaller ele geçirilmiştir.

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