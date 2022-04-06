Kader sokak ortasında sevgilisi tarafından katledilmişti! Katili günler önce evlilik teklifi etmiş!

Çay'ın 10 ayrı suçtan kaydının olduğu da iddia edilirken Kader Gökçe'nin 2021 Aralık ayında beni tehdit ediyor diye şikayette bulunduğu öğrenildi. Ondan bir ay kadar sonra da Alparslan Çay'ın Kader Gökçe'den şikayetçi olduğu belirlendi.