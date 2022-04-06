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Kader sokak ortasında sevgilisi tarafından katledilmişti! Katili günler önce evlilik teklifi etmiş!

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 06.04.2022 Güncelleme Tarihi: 06.04.2022
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Kader sokak ortasında sevgilisi tarafından katledilmişti! Katili günler önce evlilik teklifi etmiş!

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde metrobüsten inmesini bekleyip sokak arasına çektikten sonra eski sevgilisi Alparslan Çay tarafından katledilen 23 yaşındaki Kader Gökçe’nin ölmeden öncesine ait yeni görüntüleri gün yüzüne çıktı. Görüntülerde katil Alparslan Çay’ın bir kafede Kader Gökçe’ye evlenme teklifi ettiği Gökçe’nin de bunu kabul ettiği yansıyor. İkilinin mutlu anlarına dair onlarca yeni kare ortaya çıktı. Günler öncesinde evlilik teklifi ettiği kadını sokak ortasında katledilen Çay’ın başka bir kadınla evli ve boşanma sürecinde olduğu öğrenilirken aralarındaki anlaşmazlığında Gökçe’nin bunu öğrenince ortaya çıktığı iddia edildi.

Esenyurt'ta geçen gün metrobüsten inen 23 yaşındaki Kader Gökçe, Alpaslan Çay tarafından bir ara sokağa zorla götürüldü.

Saldırgan şahsın boynuna ateş ettiği Gökçe, yaşamını yitirdi.

Daha sonra aynı silahla kendini vuran ve tedavisi devam eden Alpaslan Çay'ın da hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kader Gökçe'nin cenazesi bugün Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cenazeyi Gökçe'nin ailesi ve yakınları aldı.

Gökçe'nin cenaze namazı Güngören'deki Uhut Camii'nde kılındı. Ardından Sarıyer'de bulunan Yeni Ayazağa mezarlığına defnedildi.

Kader Gökçe'nin ardından hastanede hayatını kaybeden Alpaslan Çay'ın daha önce başka bir kadınla evlenip, boşanma aşamasında olduğu ve 2 çocuğunun olduğu öğrenildi.

Çay'ın 10 ayrı suçtan kaydının olduğu da iddia edilirken Kader Gökçe'nin 2021 Aralık ayında beni tehdit ediyor diye şikayette bulunduğu öğrenildi. Ondan bir ay kadar sonra da Alparslan Çay'ın Kader Gökçe'den şikayetçi olduğu belirlendi.

Öte yandan konuyla ilgili yeni ortaya çıkan görüntüler de Alparslan Çay'ın olaydan günler öncesinde Kader Gökçe'ye sürpriz bir evlilik teklifi yaptığı ortaya çıktı.

Görüntülerde bir kafede oturan Kader Gökçe'nin arkasından çiçeklerle gelen Alparslan Çay'ın evlenme teklifi etiği ve Gökçe'nin de kabul edip yüzüğü taktığı görülüyor. Sabah'ın ulaştığı fotoğraflarda da çiftin mutlu anlarına ait onlarca görsel ortaya çıktı.

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