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Haberler Galeri Esenyurt'ta Alpaslan Çay sevgilisi Kader Gökçe’yi zorla ara sokağa götürüp katletmişti! Dehşete düşüren cinayette yeni gelişme

Esenyurt'ta Alpaslan Çay sevgilisi Kader Gökçe’yi zorla ara sokağa götürüp katletmişti! Dehşete düşüren cinayette yeni gelişme

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde geçen akşam sularında tüyler ürperten bir cinayet yaşandı. Alpaslan Çay, metrobüsten inen eski sevgilisi Kader Gökçe'yi kolundan tutarak ara sokağa zorla götürüp boynuna ateş ettikten sonra aynı silahla intihara teşebbüs etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kader Gökçe 'nin ardından Alpaslan Ç. de yaşamını yitirdi.

DHA
Giriş Tarihi: 04.04.2022 12:27 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 12:27
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Esenyurt’ta Alpaslan Çay sevgilisi Kader Gökçe’yi zorla ara sokağa götürüp katletmişti! Dehşete düşüren cinayette yeni gelişme

Kan donduran cinayet, saat 19.30 sularında, Esenyurt ilçesi Turgut Özal Mahallesi 116 Sokak'ta gerçekleşti.

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Esenyurt’ta Alpaslan Çay sevgilisi Kader Gökçe’yi zorla ara sokağa götürüp katletmişti! Dehşete düşüren cinayette yeni gelişme

ZORLA ARA SOKAĞA GÖTÜRDÜ

Kader Gökçe, Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nın üst geçidinden indikten sonra Alpaslan Çay 'nin yanına geldi.

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Esenyurt’ta Alpaslan Çay sevgilisi Kader Gökçe’yi zorla ara sokağa götürüp katletmişti! Dehşete düşüren cinayette yeni gelişme

BOYNUNA ATEŞ ETTİ

Alpaslan Çay, kolundan tutarak zorla ara sokağa götürdüğü eski kız arkadaşı Kader Gökçe 'nin boynuna silahla ateş etti.

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Esenyurt’ta Alpaslan Çay sevgilisi Kader Gökçe’yi zorla ara sokağa götürüp katletmişti! Dehşete düşüren cinayette yeni gelişme

Alpaslan Çay ardından aynı silahla kendine ateş ederek, intihar girişiminde bulundu.

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Esenyurt’ta Alpaslan Çay sevgilisi Kader Gökçe’yi zorla ara sokağa götürüp katletmişti! Dehşete düşüren cinayette yeni gelişme

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olan iki kişiyi de hastaneye kaldırdı.