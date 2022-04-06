10 bin liraya doğayı yok etti! PKK’nın orman yangını çıkarma talimatını böyle itiraf etti

'YANGIN BAŞINA 10 BİN LİRA'

"Ağabeyim benim numaramı M.A.B. adlı 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi' üyesi kişiye vermiş. Bu kişi benimle WhatsApp üzerinden irtibat kurarak 'Bizimle ol.' dedi. Ben de ne olacağını sorunca 'Telefonuna Telegram'ı kur, sana bir kod göndereceğim, buradan görüşürüz.' dedi. Dediklerini yaptım ve programı telefonuma kurdum. Bana 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi'ne katıldığında her yaptığın eylem başına 10 bin lira veririz.' dedi. Maddi durumumum kötü olması ve örgüte olan sempatim nedeniyle teklifi kabul ettim. M.A.B. bana eylemin nasıl yapılacağına dair video ve yazılı olarak eğitim verdi. Bu eğitimde şunu anlattı; 'Sigaranın içinde bulunan tütünün yarısı boşaltılır, kibrit uçları toz haline getirilip sigaradan boşaltılan tütün yerine bu kibrit tozları konulur. Kibritin üzerine de biraz tütün eklenir. Eylem sırasında bu sigara yakılacak olan bölgeye atılır.' M.A.B. bana 'Mersin'in Gözne tarafına git, ev ve ormanları yak, oradan B.K'nin yanına git sana motosiklet ayarlasın.' dedi."