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Aydın'da Roma dönemine ait küvet ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.04.2022
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Aydın’da Roma dönemine ait küvet ele geçirildi

Aydın'ın Karacasu ilçesinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen küvet ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen eserler incelenmek üzere Afrodisias Müzesine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Geyre Mahallesinde tarihi bir küvetin satılacağı yönünde ihbar aldı.

Konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler, aynı mahallede küvetin satışı yapılırken operasyon yaptı.

Operasyonda A.S. ve H.D. gözaltına alındı.

Bölgede arama yapan ekipler, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen küvet, 4 sikke ve 1 av tüfeği ele geçirdi.

Şüpheliler İlçe Jandarma Komutanlığına götürülürken ele geçirilen eserler incelenmek üzere Afrodisias Müzesine teslim edildi.

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