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Son dakika: Arıza yapan İETT otobüsü trafiği aksattığı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.04.2022
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Son dakika: Arıza yapan İETT otobüsü trafiği aksattığı

İstanbul'da arıza yapan İETT otobüsü trafikte aksamaların yaşanmasına neden oldu. Yolda kalan araçtan inerek bir süre bekleyen yolcular, aynı güzergahta sefer yapan diğer otobüslere binmek zorunda kaldı.

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