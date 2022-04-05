Aydın’da vahşet! 35 yıllık hayat arkadaşını pompalı tüfekle vurdu

Olay, saat 11.00 sıralarında kırsal Çalışlı Mahallesinde meydana geldi.

35 yıllık evli ve 4 çocuk sahibi Nail Sedan ve Esma Sedan iddia göre son zamanlarda şiddetli geçimsizlik nedeniyle kavga etmeye başladı.

Esma Sedan, kısa bir süre önce avukat aracılığıyla boşanma davası açtı.