CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri çek çek arabasına el koydu! Kağıt toplayan çocuklar gözyaşlarına boğuldu
Esenyurt'ta atık toplayan çocukların, çek çek arabalarına Esenyurt Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerince el konuldu. Arabaları ellerinden alınan çocuklar gözyaşlarına boğuldu. Belediyeden yapılan açıklamada ise, şikayetler üzerine arabalara el konulduğu belirtildi.
Esenyurt Belediyesi ekipleri, küçük yaştaki çocukların atık toplamasının önüne geçebilmek için çalışma başlattı.
Ekiplerin durdurduğu ve çek çek arabalarına el koyduğu çocuklar uzun süre gözyaşı döktü.
Çocukların zabıta görevlilerine çek çek arabalarını geri vermeleri yolundaki yakarışları sonuç vermedi.
Çevredekilerin tepkisine neden olan anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
BELEDİYEDEN AÇIKLAMA
Esenyurt Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise, esnaf ve çevre sakinlerinin, kağıt toplayıcısı çocukların kaldırım üzerinde sürekli olarak ateş yaktığı yönündeki şikayetleri üzerine arabalara el konulduğu belirtildi.
Çocukların ailelerine ulaşıldığı ve şikayete konu olan yerde ateş yakmamaları konusunda uyarıldığı kaydedilirken arabalarının da geri verildiği ifade edildi.
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