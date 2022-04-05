CHP’li Esenyurt Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri çek çek arabasına el koydu! Kağıt toplayan çocuklar gözyaşlarına boğuldu

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Esenyurt Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise, esnaf ve çevre sakinlerinin, kağıt toplayıcısı çocukların kaldırım üzerinde sürekli olarak ateş yaktığı yönündeki şikayetleri üzerine arabalara el konulduğu belirtildi.