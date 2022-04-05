05 Nisan 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri çek çek arabasına el koydu! Kağıt toplayan çocuklar gözyaşlarına boğuldu

CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri çek çek arabasına el koydu! Kağıt toplayan çocuklar gözyaşlarına boğuldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.04.2022 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022
ABONE OL
CHP’li Esenyurt Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri çek çek arabasına el koydu! Kağıt toplayan çocuklar gözyaşlarına boğuldu

Esenyurt'ta atık toplayan çocukların, çek çek arabalarına Esenyurt Belediyesi'ne bağlı zabıta ekiplerince el konuldu. Arabaları ellerinden alınan çocuklar gözyaşlarına boğuldu. Belediyeden yapılan açıklamada ise, şikayetler üzerine arabalara el konulduğu belirtildi.

Esenyurt Belediyesi ekipleri, küçük yaştaki çocukların atık toplamasının önüne geçebilmek için çalışma başlattı.

Ekiplerin durdurduğu ve çek çek arabalarına el koyduğu çocuklar uzun süre gözyaşı döktü.

Çocukların zabıta görevlilerine çek çek arabalarını geri vermeleri yolundaki yakarışları sonuç vermedi.

Çevredekilerin tepkisine neden olan anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Esenyurt Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise, esnaf ve çevre sakinlerinin, kağıt toplayıcısı çocukların kaldırım üzerinde sürekli olarak ateş yaktığı yönündeki şikayetleri üzerine arabalara el konulduğu belirtildi.

Çocukların ailelerine ulaşıldığı ve şikayete konu olan yerde ateş yakmamaları konusunda uyarıldığı kaydedilirken arabalarının da geri verildiği ifade edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA