İstanbul’da sokak ortasında dehşet: Kız kardeşini çocuklarının gözü önünde öldüresiye dövdü
İstanbul Zeytinburnu’nda bir ağabey kız kardeşine güpegündüz sokak ortasında adeta dehşeti yaşattı. Eline aldığı sopayla kardeşine doğru koşan ağabey, çocuklarının gözü önünde kadını öldüresiye dövdü. Dehşet anları kameralara yansırken, üzerinde sopanın kırılmasıyla bayılarak yere yığılan kadını hastanelik eden ağabey, polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 15.30 sıralarında Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde 2 çocuğuyla birlikte yürüyen Hazal G., bir süre sonra durup cep telefonuyla konuşmaya başladı. O esnada kadının ağabeyi Hikmet K. elinde fırça sopasıyla kardeşine doğru koştu. Bir anda kadına vurmaya başlayan Hikmet K. ilk hamlesinde kadının eline vurarak telefonunu parçaladı.
ÖLDÜRESİYE DÖVDÜ, SOPAYI ÜZERİNDE KIRIP KADINI BAYILTTI
Ardından defalarca kadının vücuduna ve kafasına vuran saldırgan onu bayılttı. Kadın, yere yığılarak hareketsiz şekilde kaldı. Çocuklarının gözü önünde kadına dehşeti yaşatan ve üzerinde sopayı kırdığı görülen adam çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı.
Kadının çocukları başına gelerek onu kendine getirmeye çalışırken, o dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
KADIN ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇİNCE SERBEST KALDI
Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Hazal G.'yi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kadının durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan kadının emniyete giderek şikayette bulunması üzerine harekete geçen polis ekipleri, saldırgan ağabey Hikmet K.'yı yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahsın, kadının şikayetinden vazgeçmesi üzerine serbest kaldığı öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- e.okul.meb.gov.tr: E Okul VBS öğrenci girişi! MEB 2022 sınav sonuçları ve devamsızlık sorgulama nasıl yapılır?
- Nisan ayı kira artış oranı son dakika: 2022 Nisan kira zammı ne kadar? TÜİK TEFE TÜFE bu ay kiraya ne kadar zam yapılabilir?
- TÜİK son dakika: 2022 Mart ayı enflasyon oranı nedir? TÜİK TEFE TÜFE 2022 Mart enflasyon oranı ne oldu?
- LGS başvuru başladı mı? 2022 LGS başvuru nereden, nasıl yapılır? Liseye geçiş sınavı ne zaman yapılacak?
- Milli Eğitim Bakanlığı 750 eğitim müfettiş yardımcısı alımı ne zaman? 750 eğitim müfettiş yardımcısı başvuruları başladı mı?
- AÖF sınav sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanır? Açık öğretim üniversite sınav sonuçları açıklandı mı?
- Oruç niyeti ne zaman, nasıl edilir? Niyet etmeden oruç tutulur mu? Diyanet İşleri Başkanlığı açıkladı...
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 3 Nisan Survivor 2022 All Star ilk eleme adayı kim oldu?
- Nisan ayı kira artış oranları açıklandı mı? Nisan ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak 2022?
- TOKİ 7 ilde bayram havası yaratacak fırsatı başlattı! Bu fiyatlara böylesini bulmak çok zor, 1.200 TL'ye sıfır konut! %10 peşinat veren sıfır 2+1 3+1 daireleri kapıyor...
- Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? İnstagram mesaj neden gitmiyor, DM mi çöktü? 3 Mart Instagram erişim sorunu
- Trabzonspor - Beşiktaş canlı maç izle! TS - BJK derbi maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme LİNKİ!