İstanbul’da sokak ortasında dehşet: Kız kardeşini çocuklarının gözü önünde öldüresiye dövdü

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 15.30 sıralarında Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde 2 çocuğuyla birlikte yürüyen Hazal G., bir süre sonra durup cep telefonuyla konuşmaya başladı. O esnada kadının ağabeyi Hikmet K. elinde fırça sopasıyla kardeşine doğru koştu. Bir anda kadına vurmaya başlayan Hikmet K. ilk hamlesinde kadının eline vurarak telefonunu parçaladı.