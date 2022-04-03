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Haberler Galeri Balıkesir'de dehşet evi! Eşini ve 3 yaşındaki çocuğunu pompalı tüfekle öldürdü

Balıkesir'de dehşet evi! Eşini ve 3 yaşındaki çocuğunu pompalı tüfekle öldürdü

Son dakika haberine göre: Balıkesir'de gözü dönen cani koca 40 yaşındaki Fatih Akça, eşi Bilge Akça ve 3 yaşındaki oğlu Muhammed Akça'yı pompalı tüfekle vurup öldürdü. 11 yaşındaki kızı Elçin Akça ile kendisi ise yaralı halde bulunurken, 8 yaşındaki Ayaz Akça ise evden kaçarak kurtuldu.

Giriş Tarihi: 03.04.2022 10:16 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022 10:16
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Balıkesir’de dehşet evi! Eşini ve 3 yaşındaki çocuğunu pompalı tüfekle öldürdü

Akıllara durgunluk veren olay Susurluk ilçesi kırsal Günaydın mahallesinde yaşandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen Fatih Akça eşi 36 yaşındaki eşi Bilge Akça ile tartışmaya başladı.

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Balıkesir’de dehşet evi! Eşini ve 3 yaşındaki çocuğunu pompalı tüfekle öldürdü

TARTIŞMA BÜYÜDÜ DEHŞETE DÖNÜŞTÜ

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine gözü dönen cani koca, evdeki pompalı tüfeği alarak adeta dehşet saçtı. Odada bulunan eşine, 3 yaşındaki oğluna ve 11 yaşındaki kızına kurşun yağdırdı.

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Balıkesir’de dehşet evi! Eşini ve 3 yaşındaki çocuğunu pompalı tüfekle öldürdü

Bilge Akça ve 3 yaşındaki Muhammed Akça göğsüne isabet eden saçmalar nedeniyle kanlar içinde yere yığıldı.

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Balıkesir’de dehşet evi! Eşini ve 3 yaşındaki çocuğunu pompalı tüfekle öldürdü

8 YAŞINDAKİ AYAZ KAÇTI

11 yaşındaki Elçin Akça ise duvardan seken saçmalar nedeniyle kolundan yaralandı. Gözü dönen Fatih Akça'nın da seken saçmalarla bacağından yaralandığı belirlendi. Evde silah seslerini duyan 8 yaşındaki Ayaz Akça ise canını kaçarak kurtarabildi.

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Balıkesir’de dehşet evi! Eşini ve 3 yaşındaki çocuğunu pompalı tüfekle öldürdü

ANNE VE OĞLU KURTARILAMADI

Yaşanan dehşetin ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk yaptığı kontrollerde göğsünden ağır yaralanan anne Elçin ve oğlu 3 yaşındaki Muhammed'in hayatını kaybettiği belirlendi.