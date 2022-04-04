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Yolu araçlarla kapatıp dans etmişlerdi! O magandalar gözaltına alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.04.2022
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Yolu araçlarla kapatıp dans etmişlerdi! O magandalar gözaltına alındı

İstanbul’da araçlarıyla kapattıkları yolda dans eden üç trafik magandası gözaltına alındı. Gözaltına alınan trafik magandalarına toplamda bin 603 lira idari para cezası kesildi.

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