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Son dakika: Kadıköy'de çalışma sırasında İSKİ'ye ait su borusu patladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.04.2022
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Son dakika: Kadıköy’de çalışma sırasında İSKİ’ye ait su borusu patladı

İstanbul Kadıköy'de İSKİ'ye ait borusunun patlamasıyla tazyikli suyun fışkırarak çevreye yayıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tazyikli suyun yaklaşık 15 metre yüksekliğe kadar çıkması ve caddeye yayılması yer alıyor.

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