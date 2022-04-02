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Son dakika: Çaya düşüp kaybolan asteğmenden acı haber!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 02.04.2022 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022
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Son dakika: Çaya düşüp kaybolan asteğmenden acı haber!

Son dakika haberi... Hakkari'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinin Samanlı köyünde, arama-tarama faaliyetleri sırasında dengesini kaybedip, Hacıbey Çayı'na düşerek kaybolan asteğmeni arama çalışmalarının 2. gününde acı haber geldi.

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