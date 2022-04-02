Antalya’da kanyona düşen vatandaştan tuhaf talep: Kendi yöntemlerimle yapmak istiyorum

"SORUŞTURMAMI KENDİ YÖNTEMLERİMLE YAPMAK İSTİYORUM"

Polise verdiği ifadede, kendisini birinin itmiş olabileceğini iddia eden Okan Aras, "Bunun size biraz garip geleceğini biliyorum ama soruşturmamı kendi yöntemlerimle yapmak istiyorum" dedi.