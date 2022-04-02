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Antalya’da kanyona düşen vatandaştan tuhaf talep: Kendi yöntemlerimle yapmak istiyorum

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 02.04.2022 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022
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Antalya’da kanyona düşen vatandaştan tuhaf talep: Kendi yöntemlerimle yapmak istiyorum

Antalya'da ilginç bir olay yaşandı. 45 yaşındaki Okan Aras, düştüğü 20 metre derinliğindeki kanyondan iki saat süren çalışma sonucu vinçle çıkarıldı. Aras, emniyet güçlerine verdiği ifadede, "Sanıyorum birisi itti. Bu size biraz garip gelecek biliyorum ama soruşturmamı kendi yöntemlerimle yapmak istiyorum" dedi. İşte ayrıntılar…

Tuhaf olay, Antalya'nın Konyaaltı Olbia Kanyonu'nda yaşandı. İddiaya göre, gece sularında 20 metre derinliğinde, içinde su olmayan kanyona düşen Okan Aras, sabah AVM çalışanlarından yardım istedi.

Kanyonda birinin yattığını gören AVM çalışanları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

İtfaiye, Aras'ı kurtarmak için çalışma başlattı. Halatla kanyona inen itfaiyeci, yaralı Aras'ın yanına ulaştı

2 SAAT SONUNDA KURTARILDI

Aras, 2 saatlik çalışma sonunda vinçle kurtarıldı.

"SORUŞTURMAMI KENDİ YÖNTEMLERİMLE YAPMAK İSTİYORUM"

Polise verdiği ifadede, kendisini birinin itmiş olabileceğini iddia eden Okan Aras, "Bunun size biraz garip geleceğini biliyorum ama soruşturmamı kendi yöntemlerimle yapmak istiyorum" dedi.

Genel sağlık durumu iyi olan ancak vücudunda çizikler ve göğüs ağrısı olduğu belirtilen Aras, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Kanyona düşen adamdan tuhaf talep KANYONA DÜŞEN ADAMDAN TUHAF TALEP

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