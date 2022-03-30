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Zeytinburnu’nda kurye rezaleti! Sipariş götüren kurye merdiven boşluğuna idrarını yaptı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 30.03.2022 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022
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Zeytinburnu’nda kurye rezaleti! Sipariş götüren kurye merdiven boşluğuna idrarını yaptı

İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde bir eve sipariş götüren kurye, binadan çıkarken merdiven boşluğuna tuvaletini yaptı. Binadan kötü kokular gelmesi sebebiyle güvenlik kamera kayıtlarına bakan bina sakinleri gördükleri karşısında şoke oldu. Kuryenin apartmana idrarını yapması güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesi Gökalp Mahallesinde bir binada pazar günü akşam saatlerinde meydana geldi.

KÖTÜ KOKULAR ŞÜPHELENDİRDİ

Edinilen bilgiye göre, apartman sakinlerinden biri eve yemek siparişi verdi. Siparişi getiren kurye, yemeği teslim ettikten sonra apartmandan ayrıldı. Kuryenin ayrılmasından sonra apartman boşluğundan kötü kokuların gelmesi üzerine kokunun geldiği yeri doğru giden apartman sakini, merdiven boşluğunda idrar olduğunu gördü.

BİNA SAKİNLERİ ŞOKE OLDU

Büyük şok yaşayan apartman sakini hemen güvenlik kamera görüntülerin incelemeye aldı.

KURYE REZALETİ KAMERADA

Güvenlik kamera görüntülerinde kuryenin siparişi teslim ettikten sonra apartman kapısını kapatarak merdiven boşluğuna idrarını yaptığı görülüyor.

Kurye, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi apartmandan ayrılıyor.

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Kurye rezaleti kamerada KURYE REZALETİ KAMERADA

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