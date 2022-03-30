Rize’de korku dolu anlar! Heyelan nedeniyle kara yolu kapandı

Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolunun 1. kilometresinde yamaçlardan kopan toprak ve kaya parçaları yola düştü. Heyelan sonucu ulaşıma kapanan yolun kenarında bulunan bir ahırın üzerine kaya düşmesi sonucu 3 büyükbaş hayvan telef oldu.