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Zonguldak’ta yemek siparişi veren kız kuryenin tacizine uğradı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 22.12.2021
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Zonguldak’ta yemek siparişi veren kız kuryenin tacizine uğradı

Zonguldak'ta bir firmadan yemek siparişi veren genç kız, sistemden cep telefonunu öğrenen yabancı uyruklu kuryenin telefonla taciz etmesi üzerine durumu arkadaşına anlattı. Çıkan kavgada kurye dövülürken, 2 taraf emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay saat 15.00 sularında Üniversite Caddesi üzerinde yaşandı.

SİSTEMDEN CEP TELEFONUNU ALIP TACİZE BAŞLADI

İddiaya göre genç bir kız internetten yemek siparişi verdi. Yemek siparişi veren genç kızın telefon numarasını sistem üzerinden alan yabancı uyruklu kurye, genç kızı telefonla arayarak rahatsız etmeye başladı.

SEVGİLİSİ KURYEYE TEKME TOKAT SALDIRDI

Genç kız durumu erkek arkadaşı P.Ü.'ye anlattı. Genç kız ve erkek arkadaşı, cadde ortasında karşılaştıkları kuryeye tekme tokat saldırdı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri kavgaya karışan taraflara müdahale ederek gözaltına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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