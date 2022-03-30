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Balıkesir’de 14 yaşındaki kıza enişteden iğrenç istismar aileyi karıştırdı! ‘Kızım gibi seviyorum’

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 30.03.2022 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022
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Balıkesir’de 14 yaşındaki kıza enişteden iğrenç istismar aileyi karıştırdı! ‘Kızım gibi seviyorum’

Balıkesir'de yaşanan iğrenç olayda 14 yaşındaki kız çocuğunun halasının kocası tarafından cinsel istismara maruz kaldığı gün yüzüne çıktı. Yeğenine tecavüz ettiği belirtilen enişte O.A. tutuklanırken, küçük kızın hafta sonları halasında kaldığı öğrenildi. Boşanmaya karar veren hala olay karşısında hayrete düşerken, ''Bana 'kızım gibi seviyorum' diyordu. Ben de öyle sandım. Ben kurda kuzu teslim etmişim. İçimizde karayılan varmış'' dedi.

Yatılı okuyan A.Ç. adlı 14 yaşındaki kız öğrencinin telefonundaki uygunsuz mesajları gören arkadaşları, olayı öğretmenlerine anlattı. Öğretmenler de durumu emniyet güçlerine ihbar etti. Çocuk İzlem Merkezi görevlilerinin görüştüğü A.Ç., hafta sonları gittiği halası F.A.'nın evinde, eniştesi O.A.'nın tecavüz edildiğini söyledi.

Bu durumun üzerine sapık enişte O.A. ile ilgili yakalama kararı çıkarıldı. Emniyet güçlerinde gözaltına alınan O.A.'nın işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmasına karar verildi.

"ANNE BABALAR, ÇOCUKLARINI KİMSEYE EMANET ETMESİN"

A.Ç.'nin babası İ.Ç., şüphelinin cezasını çekmesini istediğini belirterek, "Kızım hafta sonları kardeşime gidiyordu. Bakması için ona gönderiyorduk. Eniştesi tacizde bulunmuş. Olayı kız kardeşimden duydum. 'Ağabey koş, bir şey oldu' dedi. Okula gittik, detayları öğrendik. Bu durumun şu an ortaya çıkması iyi oldu. Yoksa daha ileriye gidecekti. Anne babalar, çocuklarını kimseye emanet etmesin" dedi.

"BANA 'KIZIM GİBİ SEVİYORUM' DİYORDU"

F.A. ise olayı öğrendikten sonra evden ayrıldığını ve boşanma kararı aldığını belirterek, "Aslında çok dikkat etim. Bana 'kızım gibi seviyorum' diyordu. Ben de öyle sandım. Ben kurda kuzu teslim etmişim. Ayıya bal ısmarlamışım. İçimizde karayılan varmış. Ailelere şunu demek istiyorum. Kimse çocuğunu kimseye teslim etmesin. Kimse böyle bir şey yaşasın istemem" diye konuştu.

"ÇOCUK ANNE VE BABANIN DİZİNİN DİBİNDE OLMALI"

Aileyle görüşen Sil Baştan Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği Başkanı Ayşegül Küçükafacan ise, "Soruşturma devam ediyor. Soruşturmanın hızlı bir şekilde sonuçlanması ve çocuğun deşifre olmadan mahkeme evresine geçilmesi bekleniyor. Çocuk anne ve babanın dizinin dibinde olmalı. Bütün sorumluluğu kendileri almalılar. Ne yazık ki, bazen imkanlar elvermese de anne ve babaların dikkatli olmaları gerekiyor. Burada ayrıca ifadenin Çocuk İzlem Merkezi'nde alınması çok önemliydi. Bu sayede tek bir ifade alınıyor ve çocuk olayı ikinci bir travma olarak yaşamak zorunda kalmıyor" dedi.

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