Samsun'da tarihin en büyük banka soygunu olayında yeni gelişme! 16 milyar TL'lik vurgu yapan Gezek kardeşleri yakalayan polislere ödül!
Samsun'da emniyet güçlerinin şüphe üzerine yaptığı arama sonucunda araçlarında ruhsatsız silah çıkan Recep Gezek ve Emre Gezek kardeşlerin, mobil bankacılık uygulamasının yazılım hatasından yararlanıp, hemen hemen 70 işlem yaparak 16 milyar TL'yi hesaplarına aktardığını gün yüzüne çıkmasıyla, Türkiye bu soygunu konuşmuştu. Gezek kardeşlerini yakalayan polis memurlarını Samsun Valisi Zülkif Dağlı ödüllendirerek, “Bu gerçekten ülkemiz için büyük bir olaydı. Polis memurlarımız rakamı anlamakta zorlandı. Bana intikal ettirildiğinde biz de zorlandık” dedi.
Samsun'da tesadüfen mobil bankacılık uygulamasının açığını bulmaları ile dünyanın en büyük bankacılık vurgununu yaptılar. 16 milyar TL'yi hesabına geçiren Recep Gezek ile Emre Gezek kardeşleri yakalayan Komiser Yakup Dülger, Komiser Yardımcısı Merter Ertaş, polis memurları Oktay Kulaksız, Eyüp Özerzurumlu, Abdullah Acerbaş, Abdurrahman Gökçe ve Ali Osman Çakıroğlu 'ayın polisi' seçilerek Samsun Valisi Zülkif Dağlı tarafından başarı belgesiyle ödüllendirildi. Ödül takdimi ardından Vali Dağlı, kardeşlerin yakalanmasına ilişkin açıklama yaptı.
SAMSUN'DA MİLYAR TL'LİK VURGUN
Dünya tarihinin en büyük bankacılık vurgununda Samsun Valisi Dağlı, "7 polis memuru Ve amirimizi başarı belgesiyle ödüllendirdik. Polis teşkilatımızı gerçekten güzel çalışıyor. Başta bunu belirtmek isterim. Bunun geçtiğimiz günlerde bir örneğini gördük. Çok büyük bir rakam. Büyük bir dolandırıcılık vakasıydı. 16 milyar TL gibi muazzam bir rakam. Bunu buradaki arkadaşlarımız önce tespitini yapıyorlar. Ardından karakola götürmek suretiyle iş derinleşiyor. Ve bu kişilerin bir dolandırıcılık vakasının içerisinde olduğu anlaşılıyor" dedi.
GEZEK KARDEŞLER HANGİ BANKAYI SOYDU?
Vatandaşlar Gezek kardeşlerin hangi bankayı soyduğunu merak ederken henüz bunun ilgili bir bilgi ortaya çıkmadı.
POLİSLER BİLE ŞAŞTI KALDI " YANLIŞ MI SÖYLÜYORLAR ACABA?"
Konunun adliyeye intikal ettirildiğini hatırlatan Vali Dağlı, "Bu gerçekten ülkemiz için büyük bir olaydı. Bu manada arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz. Polis memurlarımız zaten rakamı anlamakta zorlandı. Bana intikal ettirildiğinde biz de zorlandık, 'Yanlış mı söyleniyor acaba' diye, ama rakam doğru ve muazzam bir rakam. Bu tamamen rutin kontrol. Polisimiz gerçekten çok duyarlı. Bu manada gözü açık. Onların bu ferasetiyle bu iş hallolmuş oldu" diye konuştu. Ayın polisi seçilen polis memurlarının fotoğrafları Emniyet Müdürlüğü binasının girişine asıldı.
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