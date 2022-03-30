Samsun’da tarihin en büyük banka soygunu olayında yeni gelişme! 16 milyar TL’lik vurgu yapan Gezek kardeşleri yakalayan polislere ödül!

SAMSUN'DA MİLYAR TL'LİK VURGUN

Dünya tarihinin en büyük bankacılık vurgununda Samsun Valisi Dağlı, "7 polis memuru Ve amirimizi başarı belgesiyle ödüllendirdik. Polis teşkilatımızı gerçekten güzel çalışıyor. Başta bunu belirtmek isterim. Bunun geçtiğimiz günlerde bir örneğini gördük. Çok büyük bir rakam. Büyük bir dolandırıcılık vakasıydı. 16 milyar TL gibi muazzam bir rakam. Bunu buradaki arkadaşlarımız önce tespitini yapıyorlar. Ardından karakola götürmek suretiyle iş derinleşiyor. Ve bu kişilerin bir dolandırıcılık vakasının içerisinde olduğu anlaşılıyor" dedi.

GEZEK KARDEŞLER HANGİ BANKAYI SOYDU?

Vatandaşlar Gezek kardeşlerin hangi bankayı soyduğunu merak ederken henüz bunun ilgili bir bilgi ortaya çıkmadı.