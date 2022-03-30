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Diyanet: oruçluyken saç boyanır mı? Saç boyamak orucu bozar mı? Makyaj yapmak orucu bozar mı?

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.03.2022
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Diyanet: oruçluyken saç boyanır mı? Saç boyamak orucu bozar mı? Makyaj yapmak orucu bozar mı?

Oruçluyken saç boyanır mı? 2022 Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte orucu bozan durumlar da araştırılmaya başlandı. Makyaj ve saç boyama işlemlerinin oruca engel olup olmayacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Diyanet ise merak edilenleri açıkladı. Peki, oruçluyken saç boyanır mı? Saç boyamak orucu bozar mı? Makyaj yapmak orucu bozar mı? İşte cevaplar...

Makyaj ve saç boyamak orucu bozar mı? Şaban ayından sonra gelen Ramazan ayı, İslam alemi tarafından huşu içinde karşılanacak. Oruç ibadetiyle geçirilecek olan Ramazan ayında oruç ibadeti ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından orucu bozan durumlar hakkında detaylar açıklandı. Peki, oruçluyken saç boyanır mı? Saç boyamak orucu bozar mı? Makyaj yapmak orucu bozar mı? İşte merak edilenler...

MAKYAJ YAPMAK VE SAÇ BOYAMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Makyaj, saç boyamak ve saç bakımı bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz.

AĞDA VE LAZER EPİLASYON ORUCU BOZAR MI?

Vücuttaki kılların hangi yolla olursa olsun alınması orucu bozmaz. Çünkü oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Kıl almak veya aldırmak bunların kapsamında olmadığından orucu bozmaz.

Burada şu husus da belirtilmelidir ki, kadının erkeğe karşı avret mahalli eller, ayaklar ve yüzü hariç tüm bedenidir. Kadının kadına karşı avret mahalli, diz kapağı ile göbek arasıdır. Zaruret ve ihtiyaç olmadan bu yerlerin dışındaki bölgelerin başka kadınlara veya erkeklere gösterilmesi caiz değildir. Bu itibarla ağda veya lazerle epilasyon yaptırmak isteyen kişinin, erkek olsun kadın olsun yabancı bir kişiye avret mahallini açması helal olmadığı gibi, bu işlemi uygulayan kişinin de bu kısma bakması ve dokunması helal değildir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 187,194-195).

CÜNÜP İKEN TUTULAN ORUÇ GEÇERLİ MİDİR?

Cünüplük oruç tutmaya engel değildir. İster cünüp olmayı gerektiren hâl, oruca başlanmadan gerçekleşmiş olsun, ister ihtilam olma gibi orucu bozmayan bir sebeple oruçlu iken gerçekleşmiş olsun fark etmez. Ancak cünüp olan kişi, bir an önce yıkanıp temizlenmelidir. Cünüp iken üzerinden bir namaz vakti geçmemelidir. Guslün bir namaz vaktinden daha fazla süreyle ertelenmesi günahtır. Çünkü geciktirilirse namaz terk edilmiş olur (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 372).

GÖZ DAMLASI ORUCU BOZAR MI?

Konunun uzmanlarından alınan bilgilere göre, göze damlatılan ilaç, miktar olarak çok az (1 mililitrenin 1/20'si olan 50 mikrolitre) olup bunun bir kısmı gözün kırpılmasıyla dışarıya atılmakta, bir kısmı gözde, göz ile burun boşluğunu birleştiren kanallarda ve mukozasında mesâmat (gözenekler) yolu ile emilerek vücuda alınmaktadır. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla göz damlası orucu bozmaz. (DİYK 22. 09. 2005 tarihli karar; bkz. Kâsânî, Bedâî', II, 98).

UNUTARAK YEMEK İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir." (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254).

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