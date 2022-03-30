Diyanet: oruçluyken saç boyanır mı? Saç boyamak orucu bozar mı? Makyaj yapmak orucu bozar mı?

Makyaj ve saç boyamak orucu bozar mı? Şaban ayından sonra gelen Ramazan ayı, İslam alemi tarafından huşu içinde karşılanacak. Oruç ibadetiyle geçirilecek olan Ramazan ayında oruç ibadeti ile ilgili bazı sorular gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından orucu bozan durumlar hakkında detaylar açıklandı. Peki, oruçluyken saç boyanır mı? Saç boyamak orucu bozar mı? Makyaj yapmak orucu bozar mı? İşte merak edilenler...

MAKYAJ YAPMAK VE SAÇ BOYAMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Makyaj, saç boyamak ve saç bakımı bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz.