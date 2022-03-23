Tarihin en büyük soygunu: 16 milyar TL! Samsunlu Gezek kardeşler böyle yakalandı
Dünyanın en büyük soygununu Samsun'da Recep ve Emre Gezek kardeşler şans eseri gerçekleştirdi. Özel bir bankanın hesabından 16 milyar lirayı yazılımdaki açığı kullanarak hesaplarına aktaran Gezek kardeşlerin yakalanması da bir hayli ilginç. Çalınan miktarın büyüklüğü ise şöyle ifade edildi: söz konusu bankanın 1,5 yıllık karı. İşte tarihe geçen 1.1 milyar dolarlık soygunun detayları...
Giriş Tarihi: 23.03.2022
10:09
Samsun'da iki kardeşin bir bankanın milyarlarca lirasını kendi hesaplarına aktarmasına ilişkin soruşturma İstanbul'a uzandı. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütecek. Dijital bankacılık için büyük zaaf niteliğindeki bu olayın anlaşılmasının ardından Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Şüphelilerin ifadeleri Samsun Emniyet Müdürlüğü'nde alındı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade veren kardeşler daha sonra savcılığa sevk edildi. İfadelerinin ardından da her hafta gelip polis karakolunda imza vermek şartıyla serbest bırakıldı.
Ancak soruşturma bitmedi. Bankanın avukatları savcılığa başvurarak bankanın merkezi İstanbul'da olduğu için İstanbul'da suç duyurusu yapıldığını, bu sebeple soruşturmanın İstanbul'da devam etmesini talep etti. Dosyayı inceleyen savcılık yetkisizlik kararıyla soruşturmayı İstanbul'a devretti. Bu nedenle Samsun'da başlayan soruşturma İstanbul'da devam ediyor. Banka ise güvenlik açığını bulmaya çalışıyor.
SİLAH DEDENİNMİŞ Şüpheliler polis kontrolünde silahla yakalanmış, bu silahı da "Çok paramız olduğundan güvenlik için taşıyoruz" diye açıklamışlardı. Ardından da hesaplarındaki parayı telefon ekranından polise gösterince, polis şüphelenip karakola kardeşleri götürmüş ve kardeşler her şeyi anlatınca olay böyle ortaya çıkmıştı.
Soruşturmadaki detaylara göre polisler savcıya durumu bildirince, savcı gözaltı talimatı verdi ve paranın kaynağının araştırılmasını istedi. Ayrıca banka da bu adli süreçten haberdar edildi. Şüphelilerin yakalanmasına sebep olan silahın da dedelerine ait çok eski bir silah olduğu anlaşıldı.
"HEMEN GALERİDEN BMW ALDIM" Emre Gezek, iki günde milyarlarca lirayı hesaplarına nasıl aktardığını şöyle anlatmıştı: "Kardeşim Recep ile hesabı ortak kullanıyorduk. Yine mobil bankacılıktan giriş yaptım. Hesapta para yoktu. Yatırım hesabına baktım. Hisse senedi hesabından 'para çek' yazan mönüden para çekmek istedim. Miktar yazma kısmı çıktı. Kafama göre miktar yazdım. Her yazdığım miktar mevduat hesabına geçti. 60-70 kez bu işlemi tekrarladım.