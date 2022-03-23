Tarihin en büyük soygunu: 16 milyar TL! Samsunlu Gezek kardeşler böyle yakalandı

SİLAH DEDENİNMİŞ

Şüpheliler polis kontrolünde silahla yakalanmış, bu silahı da "Çok paramız olduğundan güvenlik için taşıyoruz" diye açıklamışlardı. Ardından da hesaplarındaki parayı telefon ekranından polise gösterince, polis şüphelenip karakola kardeşleri götürmüş ve kardeşler her şeyi anlatınca olay böyle ortaya çıkmıştı.

Soruşturmadaki detaylara göre polisler savcıya durumu bildirince, savcı gözaltı talimatı verdi ve paranın kaynağının araştırılmasını istedi. Ayrıca banka da bu adli süreçten haberdar edildi. Şüphelilerin yakalanmasına sebep olan silahın da dedelerine ait çok eski bir silah olduğu anlaşıldı.