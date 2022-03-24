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Gezek kardeşlerin 16 milyar TL'lik vurgununda yeni gelişme! Bir Türk daha ortaya çıktı
Samsun'da dünya tarihinin en büyük soygununu gerçekleştiren Gezek kardeşlerin dev vurgunuyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Banka tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusuna göre, aynı yöntemi kullanan Kocaeli İzmit'ten Mustafa Tarakçı da hesabına para geçirmiş. Tarakçı da soruşturmaya dahil olurken, Recep ve Emre Gezek'in 12 ayrı akrabasına toplam 415 bin lira gönderdiği öğrenildi.
Giriş Tarihi: 24.03.2022 10:46Güncelleme Tarihi: 24.03.2022 10:47