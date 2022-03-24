Gezek kardeşlerin 16 milyar TL’lik vurgununda yeni gelişme! Bir Türk daha ortaya çıktı

'ORGANİZE ŞEKİLDE'

Banka yönetiminin İstanbul Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunda hem Recep Gezek'in hem de Mustafa Tarakçı'nın adı yer alıyor. Banka ikisinden de şikâyetçi olurken, suç duyurusunda şu ifadeler yer alıyor: "Şüpheliler bankamızın sistemlerine hukuka aykırı yollarla müdahale ederek kendi hesaplarında bulunmayan ve bankamıza ait 14 milyar 300 milyon lirayı peş peşe hukuka aykırı müdahaleler ile kendi hesaplarına aktarmışlardır.