Emine Erdoğan’dan Şevket Mirziyoyev ve Ziroat Mirziyoyeva’ya teşekkür

MİRZİYOYEVA'YA TEŞEKKÜR



Emine Erdoğan, Twitter hesabından, şunları kaydetti:

"Resmi ziyaretimiz kapsamında bizleri misafir eden Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev ve kıymetli eşi Sayın Ziroat Mirziyoyeva'ya samimi ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum."





KADİM KÜLTÜRÜ İNCELEDİ



"Taşkent'te Ziroat Mirziyoyeva Hanımefendi ile Elişi Sanatları Müzesi'ni ziyaret ettik. Özbekistan'ın kadim ve derin kültürünün birçok güzel örneğini burada görme ve inceleme fırsatı bulduk. İçten karşılamaları için Özbek kardeşlerimize teşekkür ediyorum."