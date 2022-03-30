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Emine Erdoğan’dan Şevket Mirziyoyev ve Ziroat Mirziyoyeva’ya teşekkür

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.03.2022 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022
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Emine Erdoğan’dan Şevket Mirziyoyev ve Ziroat Mirziyoyeva’ya teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Özbekistan’a giden Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin sıcak mesajlar verdi. Emine Erdoğan, "Resmi ziyaretimiz kapsamında bizleri misafir eden Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev ve kıymetli eşi Sayın Ziroat Mirziyoyeva’ya samimi ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum.” mesajını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Özbekistan ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu.

Özbekistan'da bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, misafirperverliği için Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in eşi Ziroat Mirziyoyeva'ya şükranlarını sundu.

MİRZİYOYEVA'YA TEŞEKKÜR

Emine Erdoğan, Twitter hesabından, şunları kaydetti:

"Resmi ziyaretimiz kapsamında bizleri misafir eden Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev ve kıymetli eşi Sayın Ziroat Mirziyoyeva'ya samimi ev sahiplikleri için teşekkür ediyorum."



KADİM KÜLTÜRÜ İNCELEDİ

"Taşkent'te Ziroat Mirziyoyeva Hanımefendi ile Elişi Sanatları Müzesi'ni ziyaret ettik. Özbekistan'ın kadim ve derin kültürünün birçok güzel örneğini burada görme ve inceleme fırsatı bulduk. İçten karşılamaları için Özbek kardeşlerimize teşekkür ediyorum."

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