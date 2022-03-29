Öğretmeninin kafasına poşet geçirme videosuna çığ gibi tepki gelmişti! Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden açıklama yapıldı

"ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN YAYIMLANDI"

"Yapılan ilk incelemede haberde bahsedildiği gibi video kaydındaki kişinin öğretmen olmadığı, olayın iki öğrenci arasında şaka amaçlı geçtiği belirlenmiştir. Habere konu videonun ders saati dışında, öğle arası çekildiği ve üçüncü şahıslar tarafından sosyal medya uygulamalarında yayımlandığı tespit edilmiştir."

ÖĞRETMENİN KAFASINA POŞET VİDEOSU