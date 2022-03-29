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Öğretmeninin kafasına poşet geçirme videosuna çığ gibi tepki gelmişti! Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden açıklama yapıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.03.2022 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022
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Öğretmeninin kafasına poşet geçirme videosuna çığ gibi tepki gelmişti! Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden açıklama yapıldı

Sosyal medyada "Dersinden kaldığım öğretmeni paket ediyorum" notu ile paylaşılan videoya tepkiler çığ gibi büyümüştü. Videoda, bir öğrencinin, öğretmenin kafasına poşet geçirdiği öne sürülmüştü. Konu ile ilgili Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme çalışması başlattı. Müdürlük tarafından açıklama geldi. İşte ayrıntılar…

Sosyal medya platformu TikTok üzerinden "Dersinden kaldığım öğretmeni paket ediyorum" açıklamasıyla bir video paylaşımı yapıldı. Videoya yansıyan görüntülerde, bir öğrencinin öğretmeninin kafasına poşet geçirdiği iddia edilmiş ve görüntüler büyük tepkileri beraberinde getirmişti.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ: VİDEO HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR

Söz konusu video ile ilgili Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü inceleme başlattı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, "İlimizdeki bir lisemizde kayda alındığı bilgisine ulaşılan ve sosyal medyada 'Öğrenci sınıfa giren öğretmenin başına poşet geçirdi' başlığı ile yayımlanan video hakkında inceleme/soruşturma başlatılmıştır" denildi.

"VİDEODAKİ KİŞİ ÖĞRETMEN DEĞİL"

Açıklamanın devamında, videoda görüntüye gelen kişinin öğretmen olmadığı ve olayın iki öğrenci arasında geçtiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN YAYIMLANDI"

"Yapılan ilk incelemede haberde bahsedildiği gibi video kaydındaki kişinin öğretmen olmadığı, olayın iki öğrenci arasında şaka amaçlı geçtiği belirlenmiştir. Habere konu videonun ders saati dışında, öğle arası çekildiği ve üçüncü şahıslar tarafından sosyal medya uygulamalarında yayımlandığı tespit edilmiştir."

ÖĞRETMENİN KAFASINA POŞET VİDEOSU

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