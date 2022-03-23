Ankara'da öğretmene "kabul edilemez" davranış! İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce sosyal medyaya yansıyarak gündeme gelen görüntüyle özel okulda öğrencinin, öğretmenine karşı kabul edilmez davranışlarda bulunduğu belirtilip, soruşturma başlatıldığı açıklandı.
Ankara'da bir özel okulda öğrencinin, öğretmenine karşı olan davranışlarının kaydedildiği video, sosyal medyada yayınlanınca tepki çekti.
Twitter'da açılan '#öğretmen' etiketi altında yorum yapan binlerce kişi, işlem yapılmasını istedi.
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklayarak, "İlimizdeki bir özel okulda bir öğrencinin öğretmenine karşı kabul edilemez davranışlarının yer aldığı ve sosyal medyaya yansıyarak gündeme gelen olaya ilişkin inceleme/ soruşturma başlatılmıştır" dedi.
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