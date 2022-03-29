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Yargıtay'dan emsal karar çıktı! "Erkek kadını köyde yaşamaya zorlayamaz"

YAŞAM Sabah
Giriş Tarihi: 29.03.2022 Güncelleme Tarihi: 29.03.2022
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Yargıtay’dan emsal karar çıktı! Erkek kadını köyde yaşamaya zorlayamaz

Koronavirüs salgınının ardından sık sık konuşulan köyde yaşamla alakalı evli çiftler arasında çıkan tartışma boşanma davasına konu oldu. Konya'da merkeze yakın bir köye tayini çıkan din görevlisi, karısının köyde yaşamak istememesi üzerine yollarını ayırmaya karar verdi. Davayı kabul eden ve eşit kusurlu oldukları sebebiyle çiftin boşanmasına Yargıtay son noktayı koydu. Yargıtay, erkeğin kadını köyde hayatını sürdürmeye zorlamayacağını ifade ederek yerel mahkemenin hükmünü bozdu.

Konya Meram'da yaşamını sürdüren din görevlisi Ahmet K., 29 sene önce Hamide K. ile evlendikten sonra 3 çocukları oldu. Ahmet K. din görevlisi olması sebebiyle uzun seneler köyde yaşadıktan sonra tayini Konya Merkez'e bağlı bir köye çıktı.

EŞİNİN İHTİYAÇLARIYLA İLGİLENMEDİ

Bu sürecin ardından eşi Hamide K. köye gitmek istemediğini ifade ederek Konya'nın Meram İlçesindeki evlerine yerleşti. Kadının köye gitmemesi üzerine Ahmet K. da kadının ailesini bahane ederek Konya'daki eve gelmeyi reddedip, kadının ihtiyaçlarıyla ilgilenmedi.

EŞİ KUSURLU SAYILDILAR

Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirten Ahmet K. boşanma davası açtı. Yerel mahkeme tarafların eşit kusurlu oldukları kabul edilerek erkeğin davasını kabul ederek tarafların boşanmalarına karar verdi.

Bunun üzerine kadın ilk derece mahkemenin verdiği kararı, istinaf yönünden temyiz etti. Konya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi Hamide K.'nın tüm istinaf taleplerini reddetti.

Kadın Bölge Adliye Mahkemesinin verdiği kararı da temyiz ederek Yargıtay'a taşıdı. Bu arada bağımsız nafaka davası açan kadın haklı bulundu. Yargıtay 2. Hukuk Dairesine gelen dava dosyası karara bağlandı.

YARGITAY:"ERKEK KADINI KÖYLE YAŞAMAYA ZORLAYAMAZ"

İçtihatlara giren karara göre, davalı kadının boşanmaya sebep olan olaylarda eşit kusurlu olduğu gerekçesiyle erkeğin davasının kabul edildiği ancak, "Davalı kadının köyde yaşamak istemediği, bu şekilde kadının birlik görevlerini yerine getirmediği" gerekçesinin kadına yüklenebilecek kusurlu davranış olmadığı belirtildi.

Ahmet K.'nın eşi ve evin ihtiyaçlarıyla ilgilenmediği, kadını köyde yaşamaya zorladığı ve kadının yaşadığı Konya'daki evi kadından habersiz sattığı, bu haliyle erkeğin tamamen kusurlu olduğu belirtildi. Yargıtay, yerel mahkeme ve istinaf mahkemesinin erkeğin davasının reddedilmesi gerektiğine karar verdi. İstinaf mahkemesinin kararını kaldıran 2. Hukuk Dairesi yerel mahkeme kararını da bozdu.

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