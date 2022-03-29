Yargıtay'dan emsal karar çıktı! "Erkek kadını köyde yaşamaya zorlayamaz"

EŞİ KUSURLU SAYILDILAR

Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını belirten Ahmet K. boşanma davası açtı. Yerel mahkeme tarafların eşit kusurlu oldukları kabul edilerek erkeğin davasını kabul ederek tarafların boşanmalarına karar verdi.

Bunun üzerine kadın ilk derece mahkemenin verdiği kararı, istinaf yönünden temyiz etti. Konya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi Hamide K.'nın tüm istinaf taleplerini reddetti.

Kadın Bölge Adliye Mahkemesinin verdiği kararı da temyiz ederek Yargıtay'a taşıdı. Bu arada bağımsız nafaka davası açan kadın haklı bulundu. Yargıtay 2. Hukuk Dairesine gelen dava dosyası karara bağlandı.