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İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açılıyor: Görüş mesafesi düşmüştü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.03.2022 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022
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İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açılıyor: Görüş mesafesi düşmüştü

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika açıklamasında İstanbul Boğazı'nda görüşün düşmesi nedeniyle askıya alınan gemi trafiğinin saat 20.30'dan itibaren yeniden açılacağı belirtildi.

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