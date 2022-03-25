14 yaşındaki kızını intihara sürükledi! Babasından dayak yiyen çocuk 3. kattan atladı

İstanbul Sultangazi'de aile şiddette korkunç bir olay yaşandı. Olay, 8 Ocak günü Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ayşegül Ş. (14) ile babası H.Ş. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucunda baba H.Ş. Ayşegül'ü dövmeye başladı.