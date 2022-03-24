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Son dakika: Diyarbakır Sanayi Sitesi'nde patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.03.2022 Güncelleme Tarihi: 24.03.2022
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Son dakika: Diyarbakır Sanayi Sitesi’nde patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika haberi... Diyarbakır Sanayi Sitesi'nde çok şiddetli bir patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralıların olduğu patlamanın neden meydana geldiği ise henüz belirlenemedi. Olay yerine giden A Haber ekiplerinden Sinan Yılmaz son durumu canlı yayında aktardı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 3. Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde patlama meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamada yaralananlar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sinan Yılmaz'ın canlama aktardıkları:

"Şiddetli bir patlama yaşandı. Patlamada çok sayıda iş yeri zarar gördü. İş yerlerinin camları kırıldı. Patlama bir torna atölyesinde meydana geldi. Oksijen tüpünün patlaması sonucu 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Bölgeye hemen ekipler sevk edildi.

Olay yerine anında ilk müdahale yapıldı. Yaralı vatandaşlar ambulanslarla hastaneye götürüldü. Burada çok acı bir tablo var. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin bölgede çalışmaları devam ediyor. Bölgede çok sayıda araç da zarar gördü."

Diyarbakır’da sanayide oksijen tüpü patladı: 7 yaralı! A Haber olay yerinde DİYARBAKIR’DA SANAYİDE OKSİJEN TÜPÜ PATLADI: 7 YARALI! A HABER OLAY YERİNDE
Sanayide patlama anı kamerada SANAYİDE PATLAMA ANI KAMERADA

Diyarbakır Sanayi Sitesi’nde patlama! DİYARBAKIR SANAYİ SİTESİ'NDE PATLAMA!
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