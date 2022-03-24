Son dakika: Diyarbakır Sanayi Sitesi’nde patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Olay yerine anında ilk müdahale yapıldı. Yaralı vatandaşlar ambulanslarla hastaneye götürüldü. Burada çok acı bir tablo var. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin bölgede çalışmaları devam ediyor. Bölgede çok sayıda araç da zarar gördü."

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