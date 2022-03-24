Manisa’da mahkemeden skandal karar! Eşinin boğazını falçatayla kesen adama ‘iyi hal’ indirimi
Manisa'da 32 yaşındaki Mikail Oymak, kendisinden boşanmak isteyen 31 yaşındaki karısı Esra Oymak'ı evlatlarının gözü önünde falçatayla boğazını keserek yaraladı. Dehşete düşüren olayın ardından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanan Mikail Oymak'a 'iyi hal' indirimi uygulanması isyan ettirdi.
Manisa'da 3 çocuk sahibi Esra Oymak, geçen sene 20 Kasım tarihinde gündelik işlerde çalışan eşi Mikail Oymak'a boşanmak istediğini belirtti.
EŞİNİN BOĞAZINI FALÇATAYLA KESTİ
Bunu duyduktan sonra öfkeden gözü dönene Mikail Oymak, çocuklarının gözü önünde eşinin boğazını, falçatayla kesti.
ANNE VE BABASI İMDADINA YETİŞTİ
Boğazında 15 santimetrelik kesik oluşan Esra Oymak, anne ve babasının pencereden dışarı çıkartmasıyla ölümden kurtuldu. Manisa Şehir Hastanesi'ne götürülen Oymak'ın boğazına 15 dikiş atıldı. Gözaltına alınan Mikail Oymak ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ÖLDÜREMEDİĞİ İÇİN CEZADA İNDİRİM YAPILDI
Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Mikail Oymak, hakkında 'kasten öldürme' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan Manisa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Son 3 duruşmasına gizlilik kararı verilen davanın, geçen 17 Mart'ta görülen 8'inci duruşmasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, Oymak'a önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Daha sonra suçun teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle cezayı 16 yıl hapse çevirdi. Ardından da duruşmalardaki iyi haline dikkate alıp, Oymak'a 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti ayrıca Oymak'ın 'cinsel saldırı' suçundan beraatine karar verdi.
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