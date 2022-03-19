Son dakika: İstanbul’da vahşet: İmam nikahlı eşini ipte asılı halde buldu! Hem cesette hem kendisinde tırnak izleri var

Zeytinburnu Merkezefendi mahallesinde 17 Mart günü akşam saat 20:30 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Bangladeş uyruklu Sümeyye Akdar ve imam nikahlı eşi Refik İ. başka Bangladeşlilerinde yaşadığı bir evin odasında kalıyorlardı. İddiaya göre akşam eşi ile tartışma yaşayan Refik İ. sabah onu odada bırakıp işe gitti. İş dönüşü eve geldiğinde kapıyı çaldı ancak eşi açmayınca kapıyı kırıp içeri girdi. Eşi Sümeyye Akdar'ın cesedini pencerede iple boğazından asılı halde buldu.