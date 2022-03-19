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Son dakika: TEM'de kar kazası: Yol trafiğe kapandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.03.2022 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022
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Son dakika: TEM’de kar kazası: Yol trafiğe kapandı

Son dakika haberine göre İstanbul'da kar nedeniyle kayganlaşan Tem Otoyolu'nda, zincirleme trafik kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken araçların kaldırılma çalışması devam ediyor.

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