Eski sevgili vahşeti! Yüzüne kimyasal atılan Sultan: Onun ev hapsi bitti, benimki başladı

"SEN SEÇ SİLAH MI YOKSA KEZZAP MI?"

Sultan S., karara tepki göstererek, Soner Bolat'ın eski erkek arkadaşı olduğunu, tekrar birlikte olmak için kendisini sıkıştırdığını, kabul etmeyince de tehdit ettiğini söyledi. Sultan S., olay günü sabah işe gitmek için evden çıktığı sırada Bolat'ın önünü kestiğini anlatarak, "Pusuda bekliyormuş, bir anda yokuştan aşağı inerek silahı doğrulttu ve 'Senin bugün işin bitecek' dedi. Ben korkuyla eve doğru koşmaya başladım ve ayağım takılarak düştüm. Geldi ve kaldırdı, 'Gideceğiz, benimle geleceksin' dedi. Bu arada elime bir tane kurşun verdi. Elimden zorla telefonumu aldı ve karıştırmaya başladı. Daha sonra kolumdan sürükleyerek beni yakındaki parka götürdü. Orada cebinden şişe içinde bir madde çıkardı. 'Bak kezzap siparişi verdim. Sen seç silah mı yoksa kezzap mı? Bugün bu iş olacak' dedi. Arkasını döndüğünde şişeyi alıp yere döktüm. İçinde az biraz kalmıştı, kalanı yüzüme fırlattı" diye konuştu.