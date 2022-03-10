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Eski sevgili vahşeti! Yüzüne kimyasal atılan Sultan: Onun ev hapsi bitti, benimki başladı

Ankara'da, Soner Bolat'ın (31) işe giderken yolunu kestiği eski sevgilisi Sultan S.'yi (27) silahla tehdit edip, yüzüne kimyasal madde atarak yaraladı. 26,5 sene hapis talebiyle dava açılan Bolat'ın ev hapsi, çalışamadığı ve hayatını idame ettiremediği sebebiyle mahkeme tarafından kaldırıldı. Yüzü yanık izleriyle dolan Sultan S., karara tepki vererek, "Onun ev hapsi bitti, benimki başladı. Benim hala hayati tehlikem devam ediyor. Belki bu beni son görüşünüz, son konuşmam." dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 10.03.2022 11:59 Güncelleme Tarihi: 10.03.2022 11:59
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Eski sevgili vahşeti! Yüzüne kimyasal atılan Sultan: Onun ev hapsi bitti, benimki başladı

Sultan S., maruz kaldığı şiddet sebebiyle 4 sene önce ayrıldığı sevgilisi Soner Bolat'ın buluşma isteğine olumsuz yanıy verdi. Bolat, bunun üzerine 5 Ocak'ta işe giderken Sultan S.'nin önüne çıkıp, silahla tehdit etti.

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Eski sevgili vahşeti! Yüzüne kimyasal atılan Sultan: Onun ev hapsi bitti, benimki başladı

ÖPMEYE ÇALIŞTI, LAVOBA AÇICIYI YÜZÜNE ATTI

Soner Bolat, kaçmaya çalışan Sultan S.'yi yakalayıp, öpmeye çalıştı ve ardından yakındaki çocuk parkına götürdü. Bolat, burada Sultan S.'nin yüzüne, cebinden çıkardığı şişede bulunan kimyasal madde lavabo açıcıyı attı. Yaralanan Sultan S., Bolat'ın elinden kurtularak hastaneye gitti, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Soner Bolat, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Eski sevgili vahşeti! Yüzüne kimyasal atılan Sultan: Onun ev hapsi bitti, benimki başladı

"İŞİN BİTECEK, BENDEN KURTULAMAZSIN, SENİ ÖLDÜRECEĞİM"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanırken, Soner Bolat hakkında 'kasten yaralama', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı' ve 'silahlı tehdit' suçlarından 21 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede Soner Bolat'ın, 5 Ocak'ta iş yerine gitmek için evinden ayrılan Sultan S.'nin yolunu kestiği ve belindeki ruhsatsız silahı göstererek, "Senin bugün işin bitecek, benden kurtulamazsın, seni öldüreceğim" dediği belirtildi. Bolat'ın, daha sonra kaçmaya çalışan Sultan S.'yi yakalayarak yakındaki parka götürdüğü ve üzerindeki kimyasal madde lavoba açıcıyı yüzüne attığı, genç kadının yüzünde ikinci derece yanık ve lekeler oluştuğu aktarıldı.

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Eski sevgili vahşeti! Yüzüne kimyasal atılan Sultan: Onun ev hapsi bitti, benimki başladı

EV HAPSİ BİTTİ

Sanık Soner Bolat, iddianamenin kabul edildiği Ankara 40'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'ne avukatı aracılığıyla başvurarak, çalışamadığı ve hayatını idame ettiremediği için konutu terk etmeme adli kontrolünün kaldırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın talebini kabul ederek, adli kontrol tedbirini kaldırdı.

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Eski sevgili vahşeti! Yüzüne kimyasal atılan Sultan: Onun ev hapsi bitti, benimki başladı

"SEN SEÇ SİLAH MI YOKSA KEZZAP MI?"

Sultan S., karara tepki göstererek, Soner Bolat'ın eski erkek arkadaşı olduğunu, tekrar birlikte olmak için kendisini sıkıştırdığını, kabul etmeyince de tehdit ettiğini söyledi. Sultan S., olay günü sabah işe gitmek için evden çıktığı sırada Bolat'ın önünü kestiğini anlatarak, "Pusuda bekliyormuş, bir anda yokuştan aşağı inerek silahı doğrulttu ve 'Senin bugün işin bitecek' dedi. Ben korkuyla eve doğru koşmaya başladım ve ayağım takılarak düştüm. Geldi ve kaldırdı, 'Gideceğiz, benimle geleceksin' dedi. Bu arada elime bir tane kurşun verdi. Elimden zorla telefonumu aldı ve karıştırmaya başladı. Daha sonra kolumdan sürükleyerek beni yakındaki parka götürdü. Orada cebinden şişe içinde bir madde çıkardı. 'Bak kezzap siparişi verdim. Sen seç silah mı yoksa kezzap mı? Bugün bu iş olacak' dedi. Arkasını döndüğünde şişeyi alıp yere döktüm. İçinde az biraz kalmıştı, kalanı yüzüme fırlattı" diye konuştu.