10 Mart 2022, Perşembe
Eski sevgili vahşeti! Yüzüne kimyasal atılan Sultan: Onun ev hapsi bitti, benimki başladı
Ankara'da, Soner Bolat'ın (31) işe giderken yolunu kestiği eski sevgilisi Sultan S.'yi (27) silahla tehdit edip, yüzüne kimyasal madde atarak yaraladı. 26,5 sene hapis talebiyle dava açılan Bolat'ın ev hapsi, çalışamadığı ve hayatını idame ettiremediği sebebiyle mahkeme tarafından kaldırıldı. Yüzü yanık izleriyle dolan Sultan S., karara tepki vererek, "Onun ev hapsi bitti, benimki başladı. Benim hala hayati tehlikem devam ediyor. Belki bu beni son görüşünüz, son konuşmam." dedi.
Giriş Tarihi: 10.03.2022 11:59 Güncelleme Tarihi: 10.03.2022 11:59
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