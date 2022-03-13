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Düzce’de aile içi vahşet! Pompalı tüfekle dayısını öldürdü, yengesini yaraladı: Altından namus davası çıktı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 13.03.2022
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Düzce’de aile içi vahşet! Pompalı tüfekle dayısını öldürdü, yengesini yaraladı: Altından namus davası çıktı

Düzce Akçakoca’da, 23 yaşındaki Efe Vurmaz, dayısı Neşet Özdemir’i pompalı tüfekle vurarak öldürüp eşi Şengül Özdemir’i de yaraladı. Vurmaz’ın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verildi. Aile içi vahşetin sebebi şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

Olay, geçen gün öğle saatlerinde Düzce'nin Akçakoca ilçesi Yeni Mahalle Fandere Sokak'ta yaşandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ikamet edenNeşet Özdemir, Akçakoca'da oturan babasını ziyarete geldi. Bunu öğrenen Efe Vurmaz pompalı tüfeği yanına alıp eve gitti.

DAYISINI VE YENGESİNİ TÜFEKLE VURDU

Efe Vurmaz ile dayısı Neşet Özdemir arasında tartışma çıktı. Efe Vurmaz, Özdemir çiftini tüfekle vurdu. Neşet Özdemir kaldırıldığı Akçakoca Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirirken, Şengül Özdemir ise Düzce Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.



ABLASI KUZENİNE KAÇMIŞ!

Efe Vurmaz'ın ablasının geçen yıl dayısı Neşet Özdemir'in oğluyla kaçarak evlendiği, bu nedenle ailenin arasında husumet olduğu belirtildi. Olayın ardından polise teslim olan Efe Vurmaz emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Efe Vurmaz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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