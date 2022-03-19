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Son dakika: Antalya-Konya kara yolu kar nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.03.2022
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Son dakika: Antalya-Konya kara yolu kar nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı

Akdeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan Antalya-Konya kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı, sürücüler dinlenme tesislerine yönlendiriliyor.

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